النائب يونس لـ"سما" : قدمت استقالتي بالعربية متعمدا وثابت على موقفي

رام الله- خضير أبو تمام -



:قدم النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حركته " العربية للتغيير" وائل يونس استقالته اليوم 08.08.2018 وذلك تزامنا مع عقد جلسة في الكنيست والتي بادرت اليها القائمة المشتركة والمعارضة ضد "قانون القومية" وذلك تنفيذا للتفاهمات التي تمت في الرباعية والقائمة المشتركة حيث قدمها باللغة العربية وكان الرد من رئيس الكنيست "يولي ادلشطاين" بالرفض.

وفي حديث خاص لوكالة "سما" الإخبارية قال النائب في الكنيست الاسرائيلي وائل يونس: قدمت اليوم إستقالتي على أساس موضوع التناوب في القائمة المشتركة والتفاهمات التي حصلت في الرباعية في القائمة، وتعمدت على تقديمها باللغة العربية لنثبت للحكومة والكنيست أن العربية هي لغة رسمية ولغة البلاد قبل العبرية، وسنبقى نتكلم العربية وستبقى لغة رسمية رغم أنوفهم.

وأشار يونس الى ان توقيت هذه الاستقالة بسبب قانون القومية ومتعمدا باللغة العربية الا أن رئيس الكنيست رفضها وقال أنا لا أفهم العربية، وأجبته انه يستطيع أن يأتي بمترجم ويترجمها من العربية الى لغته التي يفهمها.

وقال "سننظر ما سيفعل قد يأتي بمترجم الآن وقد ينتظر، نحن بالانتظار" .

وأضاف "أنا شخصيا لن أتراجع عن أستقالتي الا باللغه العربية وثابت على موقفي، وأعتقد انه سوف يأتي بمترجم اليوم ويوقعها وهذا بالنسبة لي اعتبره نجاحا".

وتابع يونس" ادعوا عبر وكالتكم أن يحضر الجميع الى تل ابيب يوم السبت 11.08.2018 لنقول كلمة عاليه وصرخة مدوية في وجه هذه الحكومة العنصرية الفاشية، ليسقط هذا القانون العنجهي الهمجي العنصري لأنه بالفعل قانون يضع الديمقراطية تحت رجليه، ويقول نحن دولة "ابرتهايد" وأنتم العرب درجة ثانية في هذه البلاد، نريد إنجاح هذه المظاهرة وكلي أمل أن تكون جبارة وفيها عدد لا بأس به من الناس".

