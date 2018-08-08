جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب يونس لـ"سما" : قدمت استقالتي بالعربية متعمدا وثابت على موقفي

الأربعاء 08 أغسطس 2018 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب يونس لـ"سما" : قدمت استقالتي بالعربية متعمدا وثابت على موقفي



رام الله- خضير أبو تمام -


:قدم النائب في الكنيست الإسرائيلي عن حركته " العربية للتغيير" وائل يونس استقالته اليوم 08.08.2018 وذلك تزامنا مع عقد جلسة في الكنيست والتي بادرت اليها القائمة المشتركة والمعارضة ضد "قانون القومية" وذلك تنفيذا للتفاهمات التي تمت في الرباعية والقائمة المشتركة حيث قدمها باللغة العربية وكان الرد من رئيس الكنيست "يولي ادلشطاين" بالرفض.
وفي حديث خاص لوكالة "سما" الإخبارية قال النائب في الكنيست الاسرائيلي وائل يونس: قدمت اليوم إستقالتي على أساس موضوع التناوب في القائمة المشتركة والتفاهمات التي حصلت في الرباعية في القائمة، وتعمدت على تقديمها باللغة العربية لنثبت للحكومة والكنيست أن العربية هي لغة رسمية ولغة البلاد قبل العبرية، وسنبقى نتكلم العربية وستبقى لغة رسمية رغم أنوفهم.
وأشار يونس الى ان توقيت هذه الاستقالة بسبب قانون القومية ومتعمدا باللغة العربية الا أن رئيس الكنيست رفضها وقال أنا لا أفهم العربية، وأجبته انه يستطيع أن يأتي بمترجم ويترجمها من العربية الى لغته التي يفهمها.
وقال "سننظر ما سيفعل قد يأتي بمترجم الآن وقد ينتظر، نحن  بالانتظار" .
وأضاف "أنا شخصيا لن أتراجع عن أستقالتي الا باللغه العربية وثابت على موقفي، وأعتقد انه سوف يأتي بمترجم اليوم ويوقعها وهذا بالنسبة لي اعتبره نجاحا".
وتابع يونس" ادعوا عبر وكالتكم أن يحضر الجميع الى تل ابيب يوم السبت  11.08.2018 لنقول كلمة عاليه وصرخة مدوية في وجه هذه الحكومة العنصرية الفاشية، ليسقط هذا القانون العنجهي الهمجي العنصري لأنه بالفعل قانون يضع الديمقراطية تحت رجليه، ويقول نحن دولة "ابرتهايد" وأنتم العرب درجة ثانية في هذه البلاد، نريد إنجاح هذه المظاهرة وكلي أمل أن تكون جبارة وفيها عدد لا بأس به من الناس".
 

#الكنيست الإسرائيلي #وائل ابو يونس #استقالة

أخبار ذات صلة

الشهيد احمد جرار

القسام : السلطة قدمت "طرف الخيط" عن خلية نابلس

الرئيس عباس وترامب ونتنياهو

مصادر ديبلوماسية : أمريكا قدمت "مبادرة معدلة" و الرئيس عباس يرفض!

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

النائب: محمد ماهر بدر

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة واعتقال النائب "محمد ماهر بدر" في الخليل

محمد اللحام - ارشيف

النائب اللحام : الشخصيات الفلسطينية التي تفكر في لقاء "غرينبلات" تمثل حالة خيانية

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الأكثر قراءة اليوم

الصواف: يضمن رد حماس على عملية الاغتيال .. وفد حماس يغادر قطاع غزة يوم غد حاملا الرد الى القاهرة

شاهد ..القسام يدحض مزاعم الاحتلال بشأن استهداف عنصريه في غزة

"الكابينت" يجتمع الخميس لمناقشة إبرام "تسوية" مع قطاع غزة

معاريف : خطة اوروبية لربط الضفة وغزة والقدس دون علم اسرائيل

قطر تستقبل ميلادينوف و مسؤول أمني إسرائيلي قبل وصول الرئيس لتسريع " التهدئة"

غرينبلات :جهود مصر لتحقيق المصالحة خطوة اساسية لمعالجة وضع غزة ضمن رؤية السلام الشاملة

تونس : فتاة تهرب من حفل زفافها والزوج يطاردها ويطلب الشرطة

الأخبار الرئيسية

اطلاق نار على آلية اسرائيلية على حدود غزة والاحتلال يقصف موقعا للقسام شمال القطاع

حماس- ارشيف

المكتب السياسي لحماس : لا أثمان سياسية للحل الإنساني وجاهزون لتفاوض غير مباشر مع إسرائيل

الحية

الحية : تفاجأنا بورقة مصرية جديدة والتحركات التي تقودها القاهرة والامم المتحدة في مراحل متقدمة

أم جهاد

أم جهاد تكشف ازمة الحجاج: النحال وموظفوه أضافوا 170 اسما زيادة ولا يحق له رفض قائمة الرئاسة

وفد قيادة حماس الخارج يغادر غزة للجانب المصري عبر معبر رفح