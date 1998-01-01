التربية تعلن عن إعلان منح دراسية في كوبا للعام 2018/2019

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر ثلاث منح دراسية في كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري.

وعلى الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإالكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة على موقع وزارة التربية والتعليم .

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة – تل الهوا.