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وصول الفوج الأخير من حجاج قطاع غزة إلى االسعودية

الأربعاء 08 أغسطس 2018 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول الفوج الأخير من حجاج قطاع غزة إلى االسعودية



وكالات/ سما/

 وصل مساء اليوم الأربعاء، الفوج الأخير من حجاج قطاع غزة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومنه عبر الحافلات إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك فريضة الحج، قادما من مطار القاهرة الدولي في العاصمة المصرية.

وكان حجاج القطاع بدأوا الوصول إلى مكة المكرمة في الخامس من الشهر الجاري على مدار أربعة أيام متتالية بواقع ثلاث رحلات جوية يوميا، وعددهم 3321 حاجا وحاجة. واستقبل الحجاج رئيس البعثة في مكة المكرمة، وكيل وزارة الأوقاف محمود النيرب، وطاقم البعثات الإدارية والطبية والإعلامية، لحظة وصولهم أماكن السكن والمبيت في الفنادق التي تم استئجارها لحجاج غزة في مكة المكرمة.

وأكد النيرب وصول جميع حجاج غزة إلى مكة المكرمة بخير وبصحة تامة، مشيرا إلى انتهاء كافة التجهيزات التي أعدت لهم في أماكن السكن، من غرف فندقية وإرشادات دينية واصطحابهم إلى الحرم المكي لأداء العمرة متمتعين بها إلى الحج مع طواقم الوعظ والإرشاد. ومن جهته، أشار رئيس البعثة الطبية عوض الهلول، إلى أنه تم فتح عيادات طبية داخل مساكن الحجيج، لتوفير الرعاية الصحية للمرضى وكبار السن ومعالجتهم طبيا والاطمئنان على صحتهم، مشيرا إلى أن جميع حجاج القطاع بخير، سوى بعض الحالات المرضية التي تم التعامل معها والعناية بها بسبب الإرهاق وتعب السفر. ومن الجدير بالذكر أن حجاج فلسطين من الضفة الغربية وعددهم حوالي أربعة آلاف حاج وحاجة يتواصل توافدهم منذ الاثنين الماضي إلى المدينة المنورة، ومنها إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

#حججا #غزة

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