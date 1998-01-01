الدفاع المدني ينفذ مناورة تحاكي وقوع زلزال في بلدة الرام

القدس / سما /

نفذت طواقم ومتطوعو الدفاع المدني في محافظة القدس، مناورة عملية ونظرية تحاكي وقوع زلزال في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء.



وحضر المناورة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، ونائبه عبد الله صيام، ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار.



ووفقا لتقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، فإن طواقمه نفذت سيناريو تعرض بلدة الرام لزلزال بقوة 5.2 درجة، نتج عنه حريق في منزل وحريق في بنك وإصابات في صفوف المواطنين، حيث تم تقسيم الطواقم العاملة إلى خمسة.



وأشار الحسيني لأهمية هذه التدريبات في تفادي الأخطار والعمل لتحقيق السلامة العامة. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع الدفاع المدني على كافة الأصعدة.



وشكر الحسيني جهود جهاز الدفاع المدني من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وحرصهم على توعية المواطنين.



بدوره، أكد اللواء نصار أن الدفاع المدني يسعى لتنفيذ سيناريوهات ومناورات متعددة تساهم في رفع جاهزية الطواقم من جهة، ورفع الوعي للمواطنين من جهة أخرى.



ودعا الدفاع المدني كافة المؤسسات في مدينة القدس لوضع خطط، تأخذ بالاعتبار تدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع الحوادث، مؤكدا استعداد متطوعيه لتنفيذ هذه التدريبات.