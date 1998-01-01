مقترح إسرائيلي ببناء حيّ سكني للبدو مقابل إخلاء الخان الأحمر

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، قبل ظهر اليوم الأربعاء، أن ممثلي "الدولة" اقترحوا من خلال المحكمة العليا إنشاء حي أو موقع سكني كامل للبدو مقابل إخلاء الخان الأحمر بدون أي أعمال عنف.

وبحسب الموقع، فإن الحي سيبنى في محيط مستوطنة "متسيبو أريحو" قرب أريحا، وذلك في حال وافق سكان الخان الأحمر على هذا الاقتراح. مبينًا أن الحي أو التجمع السكني سيضم عائلات عرب الجهالين الذين يعيشون في مناطق أخرى من المنطقة، وأبو داهوك الذين يعيشون في الخان الأحمر ويصل عددهم بالمجمل الكلي إلى نحو 80 عائلة نصفهم يعيشون في الخان.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح تم بدلًا من اقتراح سابق بوضعهم في موقع بين مكب النفايات ومصنع السيارات القديم في منطقة قريبة من القدس.

ووفقا للموقع، فإن دولة الاحتلال ستعمل من خلال مؤسسات التخطيط في الإدارة المدنية للترويج لخطة البناء بشكل قانوني بالتعاون مع السكان المحليين والتي ستلبي احتياجات قبائل الجهالين وأبو داهوك. مشيرًا إلى أن هذه الخطة سيتم الترويج لها وفق أحكام القانون وضمن اتفاق مشروط مع جميع العائلات التي ستوقع على تعهد بإخلاء الخان الأحمر بشكل مستقل ولوحدهم دون عنف.

وقال "ممثلو الدولة" في ردهم للمحكمة أن الخطة تهدف لتسكينهم في منطقة تقع إلى الشرق من مستوطنة متسيبيه أريحو "أريحا" على أراضي "للدولة" على بعد 8 كيلومترات من الخان الأحمر، وأن المنطقة البديلة ستكون مساحتها 225 دونم، وربطها ببنية تحتية كاملة ومرافق معالجة مياه وتوصيل الكهرباء.