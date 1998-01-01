وزير الزراعة يتفقد عدة مناطق في الأغوار الشمالية

الأغوار الشمالية / سما /

تفقد وزير الزراعة سفيان سلطان، اليوم الأربعاء، عدة مناطق في الأغوار الشمالية، للاطلاع على احتياجات المواطنين في تلك المناطق.

وقال سلطان "الحكومة بشكل عام بالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة المياه مهتمة بقطاع الزراعة في مناطق الأغوار التي تعتبر سلة فلسطين الغذائية"، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما لإيصال المياه للمزارع الفلسطيني بطريقة قانونية.

وأضاف: ان تدمير الاحتلال لخطوط المياه غير مستبعد؛ لأن اسرائيل تسعى إلى تدمير قطاع الزراعة في مناطق الأغوار"، مشيرا إلى أنه لدى الحكومة اجراءات بخصوص موضوع الزراعة والمياه في الأغوار.

بدوره، قال القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد الأسعد "لدى الحكومة الفلسطينية استراتيجية واضحة لدعم صمود المزارعين في المناطق المهمشة بالأغوار، من خلال مشاريع تنموية".

وأكد "أن رد الحكومة الفلسطينية على كل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأغوار وسكانها، هو دعم صمود المواطنين فيها من خلال المشاريع".

وخلال الجولة، تطرّق مدير زراعة طوباس مجدي عودة إلى المشاريع الزراعية في مناطق طوباس والأغوار الشمالية.

يذكر أن قوات الاحتلال احتجزت الوفد المشارك في الجولة التفقدية، عند سهل البقيعة بالأغوار الشمالية، قرابة الساعة.