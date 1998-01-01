جنرال بجيش الاحتلال : مصالح اسرائيل أقرب إلى حماس من أبو مازن

القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند، اليوم الأربعاء، إن مصالح إسرائيل أقرب إلى حماس من "أبو مازن".

جاءت أقوال آيلاند في جلسة حوار إذاعية مع إذاعة الجيش الإسرائيلي بمشاركة ديفيد هاشم المستشار السابق لعدد من وزراء الجيش في السنوات الأخيرة.

ورأى آيلاند وهو مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل وأحد أصحاب خطة إقامة دولة لغزة في سيناء وإنشاء حكم ذاتي بالضفة، أنه لا حاجة للحكومة في تل أبيب للحوار مع أبو مازن.

وقال "باعتقادي مصالحنا أقرب إلى حماس من أبو مازن، وإن كنّا نريد حقًا تسوية فيمكننا الوصول إليها في يومين".

وأضاف "هناك فرصة ممتازة لإجراء حوار مع حماس.. من الحماقة القول أننا لن نتحدث مع منظمة إرهابية". وفق وصفه.

من جانبه قال هاشم إن حماس تريد وتطلب الهدوء من أجل تقوية نفسها لتصبح أقوى في المواجهة المقبلة.

ورأى أن أي اتفاق مع حماس لن يصمد طويلاً. مضيفًا "ليس هناك فرصة لوقف إطلاق نار حقيقي مع منظمة إرهابية".