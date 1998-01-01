دليل الرجل العربي الأنيق إلى الكاجوال

وكالات / سما /

أن تبدو بطلة أنيقة ومثالية في البدلة أمر سهل للغاية، فهامش الخطأ مع البدلات ضيق جداً والقواعد بسيطة وهي الالتزام بالمقاس المثالي، النوعية الجيدة وتنسيق الألوان. ولكن الصورة ليست بهذه البساطة حين يتعلق الأمر بالكاجوال، فخلافاً للبدلة النمط الكاجوال يحتاج إلى الدمج والتنسيق سواء لناحية الألوان أو نوعية الأقمشة. هو النمط الأكثر اعتماداً حالياً والبديل لعدد مختلف من الطلات. بعض الرجال يحاولون تجاهل النمط هذا باعتبار أنهم لا يريدون الدخول في متاهة التنسيق الذي قد تكون قواعده مربكة أو صعبة التطبيق.

ولكن لا مفر من الكاجوال؛ فهو في كل مكان وهو الموديل الذي يطرح كبديل للطلات الرسمية بشكل أو بآخر. وبالتالي فإن معرفة القواعد الأساسية يعني أنك بت تملك خيارات للغالبية الساحقة من المناسبات.

ما هي موضة الكاجوال وفق مفهوم الموضة المعاصر؟

المشكلة في موضة الكاجوال هي أنها قائمة على مبدأ أنه لا قواعد لها. أي أن الرجل يمكنه اعتماد ما يعتبره «كاجوال»، وهنا أساس المشكلة، فلا وجود لخطوط عريضة أو قواعد ثابتة توجه الرجل بهذا الاتجاه أو ذاك. البعض يعتبر أن أسهل طريقة لإتقان موضة الكاجوال هي باتباع الحشود، أي الاطلاع على ما هو رائج ومعتمد ثم السير بالركب.

والعملي جداً مع الكاجوال هو أنه وخلافاً للبدلات الباهظة الثمن، يمكن الظهور بشكل مثالي في هذا النمط من دون إنفاق الكثير من المال.

الأمر قد يبدو جنونياً بأن النمط الاكثر شهرة واعتماداً هو الذي لا يملك تعريفاً محدداً أو قواعد عامة، ولكن ربما هذا هو سبب شهرته؛ لأنه يسمح لكل فرد بالتعبير عن شخصيته وعن ذوقه ضمن هامش واسع جداً.

النمط الذي لا قواعد أساسية له أسفر عن أنماط أخرى كالكاجوال الذكي والكاجوال الرسمي. أيضاً لا قواعد ثابتة للنمطين، ولكن هناك بعض الخطوط العريضة التي يمكن اعتمادها من أجل الحصول على طلة منعشة وأنيقة مع الكاجوال الذكي والتميز والفرادة مع الكاجوال الرسمي.

قواعد الكاجوال التي يجب وضعها بالحسبان .

المقاس هام جداً في موضة الكاجوال

المقاس هام جداً في موضة الكاجوال، ولكن وخلافاً للملابس الموصى عليها وفق الطلب والتي تضع بالحسبان كل سم من عرض الكتفين أو الخصر فإن الكاجوال لا يتطلب منك كل هذه الدقة

الأمر يعتمد على شكل جسدك، وعلى الطلة التي تسعى إليها. النمط «التقليدي» يتجه نحو النمط السليم المعتدل أي الذي يكون ضيقاً ولكنه لا يعيق الحركة، ولكن الاتجاه العام للموضة خلال السنوات الماضية بدأ يعتمد ما هو أكثر راحة. فهناك القمصان الصندوقية، والسراويل بساقين عريضين وغيرها التي فرضت نفسها خلال الموسمين الماضيين مع اختفاء كلي لموضة السليم والسكيني.

سواء كنت من محبي الأنماط السكيني أو السليم أو الواسعة الملابس التي تختارها يجب أن تناسبك وبشكل مثالي. القاعدة العامة في اختيار الملابس، إن كان السروال واسعاً فالجزء العلوي يجب ألا يكون كذلك والعكس صحيح. وحتى مفهوم السروال الواسع لا يعني أن مقاسه أكبر من مقاسك الفعلي، بل يعني أن موديل الساقين واسع.

لا تعقيدات في موضة الكاجوال

البساطة هي القاعدة الثابتة والمعتمدة في موضة الكاجوال. أي لا تعقد الأمور أكثر مما يجب، ولا تختار الملابس التي تحتوي على الكثير من النقوش والصور والألوان. كل شيء يجب أن يكون بسيطاً والحد الأدنى من الرسوم والنقوش والألوان والإكسسوارت هو السبيل الوحيد لطلة أنيقة.

التفاصيل هامة في الكاجوال

الجينز والتيشرت طلة أساسية في موضة الكاجوال، ولكن التفاصيل التي يمكنها أن تجعل الطلة مميزة لا تعد ولا تحصى. مثلاً يمكن وضع التيشرت أسفل السروال أو فوقه وحتى يمكن وضعها أسفل السروال بشكل جزئي. التيشرت يمكن اعتمادها بشكل عادي أو يمكن طي الكمين، والأمر نفسه ينطبق على الجينز؛ إذ يمكن أن يتحول إلى طيه عند الساقين، ويمكن تركه كما هو عليه. المقاس سليم أم اوسع؟ كل هذه التفاصيل هي خيار شخصي، وهي التي تميز طلة كاجوال عن أخرى وتجعلها تملك سمة الفرادة.

الكاجوال هو ما يجعلك تشعر بالراحة

القاعدة الذهبية التي تتمحور حولها موضة الكاجوال هي أنها قائمة على ما يجعل الشخص يشعر بالراحة سواء لناحية الموديلات أو الألوان أو أنواع الأقمشة. الشخصيات تبرز وبقوة من خلال نمط الكاجوال، فإن كنت تقلد من أجل التقليد فقط فإن ذلك سيبدو واضحاً جداً من خلال ما ترتديه؛ لذلك لا تسر مع التيار بشكل أعمى، خذ وقتك واختر ما يجعلك تشعر بالراحة وبأنك جذاب.

الأنماط الرائجة لها مكانها.. لكنها ليست المهيمنة

يمكن السير مع صيحات الموضة الرائجة، ولكنها ليست الأساس المهيمن على طلة الكاجوال. القاعدة الأساسية هي أنه يمكن اعتماده نمطاً واحداً رائجاً في الطلة، مثلاً تيشرت اللوغو رائجة حالياً ما يعني أنه يمكنك اعتمادها شرط أن تكون كل قطع الملابس الأخرى لا علاقة لها بما هو رائج .

قطع الملابس الأساسية في الكاجوال

الجينز: الجينز هو العمود الفقري لطلة الكاجوال، وبالتالي هو جزء لا يمكن الاستغناء عنه بغض النظر عن اللون أو المقاس.

التيشرت: التيشرت أساسية أيضاً، ويمكن اعتمادها بكل أنماطها، ولكن ما يجب البحث عنه هو تلك التي تكون مصنوعة من القطن والتي يكون مقاسها مثالياً.

الأحذية الرياضية: هناك موديلات مختلفة من الأحذية الرياضية التي يتم اعتمادها مع الملابس اليومية. السنيكرز وموديلات الريترو وغيرها الكثير هي العامل الخاص بطلات الكاجوال خصوصاً تلك التي تكون باللون الأبيض أو الأوف وايت.

السترات: السترات الخفيفة الوزن كسترة الجينز أو البومر تجعل الطلة أكثر أناقة.