أم جهاد تكشف ازمة الحجاج: النحال وموظفوه أضافوا 170 اسما زيادة ولايحق له رفض قائمة الرئاسة

رام الله – خاص سما –

أكدت رئيسة مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية انتصار الوزير " ام جهاد" ان محمد النحال " أبو جودة " أخطأ في إدارة ملف الحجاج وكذلك أخطأ موظفوه بإضافة مئة وسبعون اسما زيادة على العدد المطلوب من قطاع غزة من أهالي الشهداء والجرحى.

وأوضحت ام جهاد في حديث خاص لوكالة سما الإخبارية ان أبو جودة النحال كان مسافرا في القاهرة وبالتالي يتحمل هو المسؤولية عن الخطأ لانه مسؤول عن الموظفين لأنهم أضافوا هذا العدد الزيادة على الرقم المحدد من الحجاج ذوي الشهداء والجرحى من القطاع .

وبينت الوزير ان مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش مخول بتفويض من الرئيس محمود عباس بمتابعة ملف حجاج المكرمة وهذه تعليمات الرئيس , وأكدت انه لا يحق للنحال ان يرفض قائمة ديوان الرئاسة ممن يحق لهم الاستفادة من المكرمة كعوائل شهداء وهذا تصرف خاطئ من أبو جودة.

وأضافت انه قد جرت العادة على ان يتم ارسال كشف حجاج عوائل الشهداء من ديوان الرئاسة من خلال محمود الهباش بناءا على تعليمات الرئيس أبو مازن , ولا اعرف لماذا قام النحال بهذا التصرف ؟

وأوضحت انه من حق مكتب الرئيس ان يرشح خمسين اسما للقائمة من غزة وخمسين من الضفة حتى وان جاءت متأخرة حسب ادعاءات أبو جودة النحال فلايحق له رفضها.

وحول سؤالنا ان هناك بعض الأسماء في غزة أدت مناسك الحج لسبع مرات وتحديدا ياسر العرعير احد المقربين من أبو جودة , أكدت انتصار الوزير انها قامت بشطب اسمه هو وغيره ممن ادوا الحج في السابق وانه ممنوع أكثر من مرة واحدة أي شخص ان يقوم بتأدية مناسك الحج حتى ولو كان موظفا إداريا ونعلم انه قام بالحج سابقا والمصريين والسعوديين اخبرونا عنه وقاموا بشطبه كذلك من القائمة .

وأكدت ان الرئيس عباس أحال أبو جودة على التقاعد وكشفت ام جهاد ان الرئيس أبو مازن كان قد احال النحال سابقا للتقاعد وتوسطنا له وأعدناه لكن هذه المرة من الصعب اعادته لمنصبه مجددا.