بعد شهر العسل... 4 أمور لا تهميلها أبداً!

وكالات / سما /

يستعد العروسان بعد حفل الزفاف الى الاستمتاع بشهر عسل في احد البلدان البعيدة أو في بعض المناطق الرائعة داخل البلد، وتعتبر هذه الفترة الاكثر سعادة بالنسبة اليهما. ولكن لضمان استمرار هذا الفرح الزوجي

ما هي الامور التي يجب القيام بها بعد شهر العسل؟

- الزيارات العائلية أمر اساسي وضروري بعد شهر العسل، وهي من التقاليد المتوارثة في هذا الشأن والتي تحظى بأهمية كبرى بين العائلات، لذا لا تترددي عن القيام بها، بعد عودتك من شهر العسل. وتوجهي في زيارة الى اهلك وأهل الزوج أو يمكنك أن تجمعيهما في لقاء موحد، وحافظي على علاقة طيبة بينك وبين اهل زوجك، وبين زوجك واهلك.

- ايضاً من الامور التي يجب القيام بها بعد شهر العسل هو التخطيط الصحيح والدقيق للعودة الى العمل واستئناف الحياة اليومية الطبيعية، ولكن عليك أيضاً ان تحرصي على تنظيم وقتك كي تتمكني من الاستفادة منه قدر المستطاع لتمضيته برفقة الزوج، والاعتناء بالمنزل والاهتمام بالمسؤوليات الجديدة التي تنتظرك.

- بالإضافة الى ان الاتفاق بينك وبين الشريك على نمط الحياة الاسرية التي تريدان اعتمادها هو امر اساسي يجب القيام به بعد شهر العسل، فتخصيص المسافة الفردية لكل منكما امر مهم خلال الزواج كي لا تشعرا بالملل والروتين الحياتي، لذا اتركي له بعض الحرية واستفيدي منها لتقومي ببعض الامور التي تحبينها وتخرجي برفقة صديقاتك.

- كما وأن توزيع المهام والمسؤوليات المنزلية بينك وبين الزوج امر مهم بعد شهر العسل، فأنتما على موعد الآن مع مسؤوليات جديدة سواء لجهة الاعتناء بمتطلبات المنزل أو الاهتمام بالاولاد في وقت لاحق، لذا حاولي تشارك هذه المهام مع الزوج واحرصي على أن تسفيدا من الوقت في تنفيذها لتمضيته سوياً، فيكون اكثر استمتاعاً.