هل البروكلي يعالج السرطان؟

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ما هي أبرز مميزات البروكلي؟ وكيف ينصح بطهيه؟ وهل يمكن أن يعالج السرطان؟

يعتبر البروكلي مصدرا جيدا لفيتامين سي والفوليت (حمض الفوليك الموجود بشكل طبيعي) ويحتوي على فيتامين "إي وكي" والكالسيوم والألياف الغذائية والبيتا كاروتين ومضادات أكسدة أخرى، وفقا لخدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

ويرتبط تناول المزيد من الخضراوات غير النشوية -مثل البروكلي- بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الفم والحلق وسرطان المعدة.

وفي دراسة طبية شملت 81 شخصًا مصابين بداء السكري عام 2012، سُجل لدى الذين تناولوا 10 غرامات يوميا من مسحوق براعم البروكلي لمدة أربعة أسابيع انخفاض بمستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والتي يرتبط ارتفاعها بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد عطل مركب السلفورفين في البروكلي -وفق دراسة طبية- قدرة خلايا سرطان البروستات على تشكيل مستعمرات جديدة بجسم الإنسان، وأضعف انتشارها بصورة كبيرة، وأجريت الدراسة بجامعة ولاية أوريغون فى الولايات المتحدة، ونشرت بدورية التغذية والكيمياء الحيوية.

ومع ذلك، فليس البروكلي علاجا لأي نوع من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون الذي قد يروج البعض أنه يعالجه، وربما ينصحون المريض بالتوقف عن الخضوع للعلاج والاكتفاء بتناول البروكلي، وهذا خطأ قاتل وجرم.

ويتميز البروكلي بسعراته الحرارية المنخفضة، إذ يحوي كوب واحد مطبوخ منه على نحو أربعين سعرا حراريا.

ويفضل شراء الأنواع الطازجة منه وغسله جيدا، ويفضل طهيه بالبخار لفترة قليلة حتى لا يفقد مواده المفيدة. وينصح بتناول ثلاث وجبات منه أسبوعيا، وفقا لمشجعيه.

والخلاصة أن تناول البروكلي ضمن نظام غذائي صحي قد يساعد في تقليل خطر بعض الأمراض، ولكن تناوله ليس بديلا عن مراجعة الطبيب ولا يعوض عن عدم ممارسة الرياضة أو عوامل الخطر الأخرى، وهو ليس علاجا لأي مرض بما في ذلك السرطان.