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غوغل تحتفي بالطبيب الفيلسوف ابن سينا

الأربعاء 08 أغسطس 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تحتفي بالطبيب الفيلسوف ابن سينا



وكالات / سما /

كعادتها في الاحتفاء بالرموز والعلماء من مختلف أنحاء العالم غيرت غوغل اليوم اللوغو الأشهر بالعالم واستبدلت منه صورة أمير الأطباء الفيلسوف المسلم علي بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا المعروف أيضا بالشيخ الرئيس.

ولد ابن سينا في بخارى وتوفي في همدان، وقد ألف العديد من الكتب في مختلف المواضيع وقد ناهزت 200 كتاب، كان أغلبها في مجالي الفلسفة والطب.

وقد كان ابن سينا أول من كتب عن الطب في العالم، وقد اتبع نهج أبقراط وجالينوس، واعتبر كتابه "القانون في الطب" مرجعا رئيسيا لكبرى جامعات الطب في العالم.

كان ابن سينا متقد الذكاء، فتعلم القرآن والأدب وهو ابن عشر سنين، ثم درس العلوم المختلفة ومنها الطب على كبار العلماء أمثال إقليدس والمجسطي، حتى برع فيه واتخذ له نهجا خاصا يقوم على التجربة العلمية.

أما الفلسفة فهي امتداد لفكر الفارابي الذي أخذ عنه فلسفته الطبيعية وفلسفته الإلهية.

وقد خلد العلم ابن سينا في كثير من الصور والتماثيل بمتاحف وجامعات العالم الغربي التي تصور أمير الأطباء جالسا بين تلاميذه.

#غوغل #ابن سينا #الطبيب

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