انتصاران للثقافي وجبل المكبر وتعادل السموع والأمعري في كأس ابو عمار

رام الله / سما /

حقق فريق ثقافي طولكرم فوزا ثمينا على شباب الخليل في الجولة الاخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الشهيد ياسر عرفات، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماجد أسعد في البيرة.

وسينتظر الثقافي مباريات الاربعاء والخميس من أجل تحديد أفضل مركز ثان في المجموعات الثلاث ليرفق متصدري المجموعات.

وبهذ الفوز، أهدى الثقافي صدارة المجموعة على طبق من ذهب لأهلي الخليل الذي تنتظره مباراة تحصيل حاصل مع مركز طولكرم الاربعاء.

وبدأ اللقاء بمد هجومي للثقافي، الذي اعتمد على الثنائي نمر واصف وكرم عوض للقيام بالعمليات الهجومية، حيث كان الثنائي يتناقل الكرة وصولا الى المرمى.

وتعرض اللاعب احمد ارشيد الى اصابة في الدقائق الاولى من المباراة، وخرج مصابا، وأبدله المدرب باللاعب يوسف أبو وردة.

وجاءت أولى الرسائل الكرمية من خلال هجمة منظمة وصلت بعدها الكرة الى كرم عوض، والذي اخترق دفاعات الشباب وسدد على المرمى لكن الحارس كان لها بالمرصاد"10".

بعدها احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة، تكفل بها اسامة الصباح والذي وضعها ساقطة نحو المهاجمين، لكن دفاع الشباب أبعدها الى ركنية لم تستغل.

هجمات الثقافي تواصلت، بالاعتماد على الثنائي واصف وعوض، وهذا ما حتم على لاعبي الشباب بالتراجع الى الخلف، محاولين تخفيف الضغط عن المدافعين.

حاول الشباب مباغتة مرمى الثقافي بهجمات مرتدة، حيث اعتمد الفريق على مهارات أبو حبيب وشاهر الطويل ومصعب أبو سالم وخيري عابدين.

وكاد الشباب أن يفتتح التسجيل من خلال هجمة منظمة بدأها أبو حبيب ومررها الى الطويل، لكن الاخير تباطأ بالتسديد على المرمى ليعود مدافعو الثقافي ويشتتون سير الكرة.

واستغل الثقافي هذه الهجمة، ببناء هجمة مرتدة وسريعة، استطاع من خلالها تسجيل الهدف الاول بعد انفراد لنمر واصف، استغل تقدم الحارس ليضع الكرة في الشباك" 24".

وأضاف ادهم خويلد الهدف الثاني للثقافي، بعد أن أنطلق من منتصف الملعب، وسدد كرة أرضية على المرمى، تجاوزت الحارس الذي لم يحرك لها ساكنا "33".

حاول الشباب تقليص النتيجة بعد أن تجاوز خيري عابدين عدة لاعبين ومرر كرة متقنة الى أبو حبيب الذي سددها بجوار القائم.

وسنحت فرصة لتقليص النتيجة للشباب بعد أن أحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة في منطقة جزاء الثقافي، نفذها أبو سالم ومررها الى أبو حبيب الذي بدوره هيأها الى خيري عابدين، لكن الاخير سددها في الشبك الخارجية.

تواصلت فرص الشباب للتقليص، واستغل الكرات العرضية التي كان يطلقها أبو حبيب من اليمن واليسار، لكن لم تستغل بالشكل المطلوب.

وانتهى اللقاء بفوز الثقافي بهدفين مقابل لاشيء.

تشكيلة شباب الخليل: في حراسة المرمى اسلام الصغير وفي الدفاع رضوان ابو كرش ووائل الشعراوي ومحمد الطويل واحمد عطاونة، وفي الوسط مصعب أبو سالم ويوسف صرصور وشاهر الطويل وعبد الحميد ابو حبيب، وفي الهجوم زياد جوابرة وخيري عابدين.

تشكيلة ثقافي طولكرم: في حراسة المرمى براء خروب وفي الدفاع وسيم عقاب ومحمد عثمان وعلاء يحيى وحسيب العلي وفي الوسط اسامة صباح وكرم عوض ونمر واصف وفادي قطاميش وفي الهجوم احمد ارشيد وادهم خويلد.

السموع-الأمعري

وفي مباراة ثانية عاد السموع في الرمق الاخير وعادل الامعري بهدف لكل منهما ، في اللقاء الذي جرى على استاد فيصل الحسيني .

تشكيلة فريق الامعري حراسة المرمى معاذ سماحه الدفاع جلال ابو يوسف صالح خطاب علاء قمر موسى جزر،الوسط نبيل ابو علي نديم براغثه همام ابو حسنين ايمن يوسف الهجوم ابراهيم الكسواني يحي سباخي

تشكيلة فريق السموع حراسة المرمى محمد شبير الدفاع فادي داود محمد حجاز احمد حربي شوقي السويطي الوسط بهجت ربعي حسام ابو عواد حازم الريخاوي والهجوم رامي مسالمه وائل العواوده محمد البدارين

ادار اللقاء بر اء ابو سريس ساعده احمد ذوقان محمود سالم رابعا عمر دوله مقيم الحكام جمال السعدي راقب اللقاء مجدي زبيدات

البداية جاءت لصالح الامعري من خلال انطلاقة ابو حسنين من الرواق الايمن لكنه سدد الكرة برعونه لتبعد من جانب المدافعين.

وفي الدقيقة ٨ كاد الامعري ان يتقدم بهدف السبق بعد ان وصلت كرة جلال ابو يوسف سددها من حافة الصندوق ابعدها بحضور الحارس شبير .

السموع حاول في بعض الاوقات التقدم نحو عمق الامعري. من خلال الكرات البينية والعرضية . والتي في الغالب كانت تنتهي عند مدافعي الامعري.

تحصل السموع على كرة ثابتة على حدود الجزاء نفذها احمد حربي لترتطم بحائط الصد وتتحول لركنية ١٧.

وعند الدقيقة ٢٤ توغل مسالمه من الروق الايسر ولعب كرة زاحفة تابعها محمد البدارين لكن الحارس سماحه خرج بالوقت المناسب وامسك الكرة.

وبعدها بدقيقة واحدة اهدر السموع فرصة افتتاح التسجيل بعد ان تقدم مسالمه ومر من الحارس وسدد كرة ابعدها المدافع علاء قمر قبل ان تسكن الشباك

ونجح الامعري من تسجيل هدف السبق اثر كرة سددها ابو يوسف ارتدت من المدافعين وعاد صالح خطاب وسددها لتسكن الشباك ٣٠.

حاول السموع من خلال تسربع الكرة والكثافة تعديل النتيجة وكاد ان يتحقق ذلك بعد ان اخطأ مدافعو الامعري ابعاد الكرة التي تابعها بدارين الا ان الحارس سماحه كان الاقرب في التقاط الكرة، لينتهي الشوط الاول بتقدم الامعري بهدف ,

اول فرص الشوط الثاني للامعري بانفراد تام لابراهيم الكسواني لكن الحارس شبير تألق في التقاطها مع حلول الدقيقة 60. السموع رد بفرصة خطرة من راسية مسالمة التي استلمها من ركنية وريدات لتنوب العارضة عن الحارس وتخرج ركلة مرمى في الدقيقة 63، بعدها انحصر اللعب وسط الميدان وغابت الخطورة عن المرمى .

في الدقيقة 79 بينية ذكية من رامي مسالمة الى المنطلق من الخلف فادي عيسى الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الايمن لمرمى الامعري، وفي الدقيقة 82 فرصة جديدة للسموع وسط تناقل كرات داخل جزاء الامعري وصلت اخيرا لمسالمة الذي سدد بتسرع فوق العارضة بقليل

بعدها بدقيقة خطأ من دفاع السموع وكرة تصل للسباخي الذي انفرد بالحارس شبير الذي تألق مرة أخرى وانقذ السموع من الهدف الثاني

الدقيقة 88 عرضية علاء قمر لابراهيم الحبيبي الذي سدد برعونة فوق المرمى السموعي.، وتمكن السموع في الرمق الاخير من الوقت الاضافي من ادراك التعادل عبر رأسية اللاعب فادي عيسى بعد ان استقبل كرة مسالمة العرضية .

جبل المكبر - الظاهرية

الخليل / فايز نصار/وفاز جبل المكبر المقدسي على شقيقه شباب الظاهرية بهدفين نظيفين ، ضمن الجولة الثالثة من كأس الراحل ابو عمار ، في مباراة جرت مساء الثلاثاء على ستاد الحسين أمام جمهور قليل .

ومثل الظاهرية الحارس قيسية ومعه كل من احمد مطلق واسماعيل ابو رقاق واسماعيل قاسم ومهند طلعت وعلي البطاط ولؤي جبارين ونديم وريدات وباسل وريدات ومحمد حامد ومحمد عوايصة .

ومثل جبل المكبر الحارس احمد سلامة ومعه وليد القنبر وبهاء علقم وسامر حجازي وحسين جوهر واحمد الياس وتامر طاطور وايمن خربط وهيثم ابو عرام ومحمد عويسات وزهير شعبان .

وجاء مستوى المباراة ضعيفا ، بالنظر لكونها تحصيل حاصل ، حيث خرج الفريقان من المنافسة ، وبالنظر لعدم جاهزية الفريقين ، وغياب العديد من اللاعبين ، وخاصة من جانب الظاهرية ، الذي لعب بتشكيلة معظمها من الواعدين .

ومرت عشرين دقيقة دون تسجيل خطورة على الحارسين ، اللهم كرة الياس المقشرة لهيثم ابو عرام ، الذي سدد خارج المرمى من شبه انفراد ، مع تسديدة اخرى للعوايصة من الجانب الثاني دون جدوى .

ولعب خربط ركنية تابعها حسين جوهر في شباك الظاهرية مسجلا الهدف الاول في الدقيقة 25 ، لنشهد تحركات ظهراوية لم تأتي بجديد ، وكانت اخطرها تمريرة باسل لابو حامد الذي سدد من شبه انفراد كرة قوية عالجها سلامة الى ركنية .

وسدد علقم كرة للمكبر التقطها وليد ، تلاه النجم خربط الذي انفرد وسدد من انفراد تام كرة منع وليد وصولها للشباك .

وانخفض المستوى أكثر في الشوط الثاني ، ولكن مع تحركات افضل للظاهرية ، الذي سدد له الواعد نجوان كرة بين يدي سلامة ، ورد عليه طاطور بتسديدة ضلت الشباك الظهراوية .

وتوالت الهجمات المتبادلة فضاعت فرصة سانحة لخربط الذي سدد من حالة انفراد كرة عالجها وليد ، ليرد عليه العويصة بانفراد مماثل عالجه سلامة .

وسجل ايمن خربط هدف المكبر الثاني في الدقيقة 72 بكرة يسارية من عشرين مترا ارتدت من القائم في الشباك ، ليتحرك الظاهرية لتغيير الوضع ليرد سلامة افضل فرص الظاهرية برأسية اسماعيل بعد ركنية ابو حامد ، فيما اضاع الياس فرصة اخرى للمكبر بعد تمريرة شعبان .