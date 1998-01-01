وفد قيادة حماس الخارج يغادر غزة للجانب المصري عبر معبر رفح

غزة / سما /

غادر وفد حركة حماس في الخارج اليوم الأربعاء، قطاع غزة للجانب المصري عبر معبر رفح.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، على أن يلتقي في وقت لاحق مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوفد الذي كان مقررًا أن يغادر غزة يوم الأحد الماضي، سيضع المسؤولين المصريين في صورة المباحثات التي أجرتها الحركة داخليًا وكذلك مع الفصائل بشأن ما يطرح حول الهدنة والمصالحة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال إن وفد حماس القيادي الذي وصل إلى غزة الخميس الماضي، سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة حاملًا رؤية الحركة لكل الملفات التي تمّ طرحها للنقاش.

وذكر هنية أن المكتب السياسي لحماس ناقش خلال الأيام الخمسة الماضية في اجتماعات متواصلة كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية، مضيفًا أن الوفد سيحمل رؤية الحركة وتصوّراتها حول المصالحة وكسر الحصار، والحديث عن التهدئة، ومواجهة اعتداءات الاحتلال، وإعادة بناء المشهد الفلسطيني على أسس قوية.

يتبع ..