الحمد الله يبحث مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء رامي الحمد الله، خلال استقباله اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدا من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة مستشار التمكين الاقتصادي في البنك انس حسناوي، بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما على صعيد قرار البنك بإنشاء صندوق استثماري للتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، لتمكين الأسر الفقيرة.

يأتي ذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في قمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2016 لإنشاء هذا الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إنشاء الصندوق ودوره في تمكين الأسر الفقيرة، مشددا على تقديم كافة التسهيلات لإنجاح عمل الصندوق، والمساهمة في دعمه والشراكة في رأسماله، مثمنا جهود البنك الإسلامي للتنمية في دعم شعبنا وانشاء الصندوق.

يشار إلى أن صندوق التمكين الاقتصادي سيتم إنشاؤه برأسمال يبلغ 500 مليون دولار، سيساهم البنك الإسلامي للتنمية بـ 100 مليون دولار، في حين سيتم العمل على توفير بقية المبلغ من الدول والمؤسسات الاستثمارية الراعية.