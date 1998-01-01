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قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة

الأربعاء 08 أغسطس 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (11) مواطناً من الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير أن ستة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من بلدة العيسوية في القدس، وهم: يزن نعاجي، وعمر الصياد، وأمير كركش، والطفل محمد عطية، علاوة على اثنين لم تعرف هويتهما.

ومن بلدة باقة الحطب قرب قلقيلية اُعتقل الشاب أُسيد البرغوثي، ومن طولكرم جرى اعتقال المواطنين: أحمد وائل عويضة (24 عاماً)، وأحمد حسن أبو بكر (26 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن مواطنين اُعتقلا من بلدة بيت ريما بمحافظة رام الله، وهما: سامر سامي الريماوي، وعزيز وائل الريماوي.

#قوات الاحتلال

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