موقع عبري يكشف: كحلون سيقدّم للأميركيين خطة من أجل تقوية السلطة اقتصاديا

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري، اليوم الأربعاء، أنّ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون يعكف على تقديم خطة للمسؤولين الأميركيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

وحسب الموقع، فإن كحلون سيلتقي مع نظيره الأميركي ستيفن منوشين في نهاية الشهر الجاري لوضعه في صورة الخطة التي سيتم تطبيقها بالتعاون مع الدول الأوروبية. مشيرًا إلى أنه سيلتقي في واشنطن أيضًا مع المبعوث الخاص لعملية السلام جيسيون غرينبلات.

وأشار الموقع إلى أن الخطة تهدف إلى إنشاء مناطق صناعية في الضفة الغربية للفلسطينيين والإسرائيليين، وتوسيع المعابر والحواجز الرئيسية من أجل تحسين دخول البضائع والأفراد.

ووفقًا للموقع، فإن كحلون لم يقطع علاقاته مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، كما أنه أجرى مؤخرًا سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين من دول عدة منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا لتجنيد الدعم الأوروبي لتلك المشاريع الاقتصادية.

وقال الموقع إن هذه التدابير الاقتصادية تأتي تعزيزًا للتفاهمات التي ستجري في غزة بشأن الهدنة وتحسين الوضع الاقتصادي