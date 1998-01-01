مهاجم ميلان على أعتاب أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

بات الكرواتي نيكولا كالينيتش مهاجم ميلان، على بعد خطوة من الرحيل عن "الروسونيري"، والانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد، وفقا لتقارير صحافية إيطالية.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية, إن كالينيتش سيخضع للكشف الطبي في مدريد، تمهيدا للانضمام لصفوف "الروخي بلانكوس".

وأوضحت "سكاري سبورتس", أن اللاعب سينضم لأتلتيكو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي المدريدي بشرائه نهائيا في نهاية الموسم المقبل.

وكشفت عن أن ميلان قرر التخلي عن اللاعب بسبب ضعف سجله التهديفي الموسم الماضي، بالإضافة إلى نجاح النادي في التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو هيجوايين من يوفنتوس هذا الصيف.

وانضم كالينيتش لميلان الصيف الماضي قادما من فيورنتينا مقابل 20 مليون يورو، وشارك مع الفريق في 41 مباراة بكل المسابقات, سجل خلالها 6 أهداف فقط.