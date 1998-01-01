تشيلسي يتخذ إجراءات تأديبية ضد المتمرد!

وكالات / سما /

قرر نادي تشيلسي, اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا, بعد تغيبه عن مران الفريق يومين متتاليين, بسبب رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتغيّب كورتوا عن تدريبات الفريق الإثنين، حيث كان مقررا له أن يعقد اجتماعا مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، قبل أن يواصل الغياب عن مران الثلاثاء، مفضلا الوجود في بلجيكا للضغط على النادي اللندني.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن نادي تشيلسي طالب الحارس بحضور جلسة انضباطية بعد تغيبه عن تدريبات الفريق يومين متتاليين.

ومن المتوقع أن تفرض إدارة تشيلسي عقوبة انضباطية على كورتوا، قد تصل إلى خصم أسبوعين من راتبه بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، بعد الجلسة التي قرر النادي عقدها الأربعاء.

وكان وكيل الحارس البلجيكي, قد أكد أن موكله يرغب في الرحيل عن تشيلسي والانتقال إلى ريال مدريد الموسم المقبل، خاصة أن ظروفه الأسرية تجبره على العودة إلى إسبانيا.

يشار إلى أن عقد كورتوا مع تشيلسي ينتهي بختام الموسم المقبل، وهو ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتوقيع معه في يناير.