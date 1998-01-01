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بوجبا يخبر مانشستر يونايتد برغبته في الانتقال إلى برشلونة

الأربعاء 08 أغسطس 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يخبر مانشستر يونايتد برغبته في الانتقال إلى برشلونة



وكالات / سما /

وجه لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا رسائل إلى زملائه والإدارة في ناديه مانشستر يونايتد معبراً من خلالها عن رغبته في الانتقال إلى صفوف برشلونة بسبب شعوره بالملل من البقاء في ملعب أولد ترافورد.

 

صحيفة “ديلي ميل” أكدت أن بول بوجبا أخبر إدارة مانشستر يونايتد بأنه بحاجة ماسة للانتقال إلى برشلونة ، حيث يعلم زملاءه أنه سئم من البقاء في صفوف الفريق ، وذلك رغم أن النادي ينفي مراراً وتكراراً كل شيء يتعلق بهذا الأمر.

ووفقاً لنفس المصدر فإن بوجبا وافق على راتب برشلونة والذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد والذي يعادل 390 يورو وبعقد يمتد لخمسة أعوام.

ونفى مانشستر يونايتد وجود نية لبيع بوجبا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية والتي تنتهي في إنجلترا يوم الخميس القادم ، حيث يواجهون الآن معضلة الإبقاء على لاعب غير سعيد بالبقاء.

وكان العرض الأخير المقدم من برشلونة دفع 50 مليون يورو بالإضافة لبطاقتي الثنائي البرتغالي أندريه جوميز والبرتغالي ياري مينا.

#بوجبا #مانشستر يونايتد

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