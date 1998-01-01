رئيس الاتحاد الأرجنتيني مهووس بفكرة التعاقد مع جوارديولا ولكن !

وكالات / سما /

عبّر كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن تمنيه تولي الإسباني بيب جوارديولا تدريب منتخب التانجو، مشيرًا في نفس الوقت بأن الأمر صعب للغاية بسبب راتبه الكبير.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد قرر إقالة خورخي سامباولي من تدريب المنتخب بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققتها الأرجنتين في منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية بعد خروج التانجو من دور الستة عشر.

ورشح تابيا العديد من الأسماء لخلافة سامباولي في الأرجنتين مثل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبور الإنجليزي، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن الاسم الذي يتمنى رئيس الاتحاد الأرجنتيني التعاقد معه هو جوارديولا.

وتحدث تابيا حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، نقلاً عن قناة “Tyc Sport” قائلاً “أجرينا الكثير من الاتصالات، وكنا على استعداد لبذل الكثير من الجهد لنجاح هذا الأمر، لكننا لم نكن نعتقد بأن التعاقد معه سيكلفنا الكثير من الأموال، ليس لدينا محفظة كبيرة لكل هذه الأموال”.

وتابع “يجب أن يتوافر لدينا دعم مادي كبير من أجل النجاح في التعاقد معه”.

وأكمل “هناك عدة أسماء مرشحة لتدريب منتخب الأرجنتين أمثال ماوريسيو بوتشيتينو، ودييجو سيميوني، ومارسيلو جالاردو، ويعد خافيير ماسكيرانو خيارًا متاحًا بالنسبة لنا في المستقبل بعد اعتزاله كرة القدم”.

وأكد كلاوديو تابيا في حديثه أيضًا بأن المدرب الجديد لمنتخب الأرجنتين سيتم الإعلان عنه في شهر ديسمبر المقبل، وأثناء هذه الفترة سيتولى بابلو إيمار نجم التانجو السابق مع ليونيل سكالوني مسؤولية تدريب المنتخب حتى هذا الموعد.