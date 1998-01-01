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ريال مدريد يضع قائمة من 3 لاعبين لتعويض مودريتش

الأربعاء 08 أغسطس 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يضع قائمة من 3 لاعبين لتعويض مودريتش



وكالات / سما /

رصدت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة المرشحين المتوقعين لتعويض لوكا مودريتش في ريال مدريد في ظل رغبة الأخير بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي الموسم المقبل.

 

ماركا وضحت في تقاريرها بأن هناك 3 أسماء مطروحة على طاولة ريال مدريد، ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع أحدهم في حال رحيل مودريتش بالفعل عن صفوف الفريق.

كريستيان إريكسن هدف برشلونة ونجم توتنهام هوتسبير يعد الخيار الأمثل بالنسبة لإدارة ريال مدريد لتعويض مودريتش، الدنماركي في سن مناسب (26 عام) ويملك رؤيا مثالية للملعب، لكن المشكلة في التعاقد معه تكمن في إغلاق سوق انتقالات الدوري الإنجليزي منتصف ليلة غدٍ الخميس مما سيجعل توتنهام غير قادر على تعويضه، ناهيك عن صعوبة التفاوض مع دانييل ليفي رئيس السبيرز.

ويقبع تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ في المركز الثاني بقائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد خصوصاً في ظل إعجاب المدرب جولين لوبيتيجي بقدراته، لكن المشكلة في الصفقة تكمن في بيع البايرن لنجمه أرتورو فيدال قبل أيام قليلة.

ويحتل اليافع ميلينكوفيتش سافيتش المركز الثالث في قائمة المرشحين لتعويض مودريتش، لكن ريال مدريد سيواجه صعوبات جمة في حسم الصفقة في ظل إصرار لاتسيو على نيل 100 مليون يورو لفسخ عقد لاعبه الشاب (22 عام) فيما يرفض الريال دفع أكثر من 70 مليون إزائه.

الجدير بالذكر أن ماتيو كوفاسيتش الذي كان من المفترض أن يصبح خليفة لوكا مودريتش من المتوقع انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي في الساعات القليلة المقبلة.

#ريال مدريد #مودريتش

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