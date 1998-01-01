أبو شهلا: أزمة "الأونروا" الحالية سياسية بامتياز

رام الله / سما /

قال وزير العمل مأمون ابو شهلا، إن الأزمة الحالية التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين "الأونروا"، وتقليل البرامج والخدمات التي تقدمها "سياسية بامتياز"، و"ضمن تعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من اتحاد العاملين العرب في "الأونرا"، يترأسه رئيس الاتحاد جمال عبد الله.

وأشار ابو شهلا إلى أن السياسة الأميركية أصبحت اليوم تتأثر بشكل كبير بالإملاءات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، موضحا أن الحكومة الفلسطينية تتابع بشكل متواصل أزمة "الأونروا"، وننتظر حاليا وضوح الصورة السياسية بالمنطقة، وعلى اثرها سيكون هناك مواقف وتحركات على المستويات كافة، مبديا استعداد الوزارة للتعاون والتشاور فيما يتعلق بتحرك اتحاد العاملين بالضفة الغربية، وقطاع غزة.

من جانبه، قدم عبد الله شرحا وافيا حول البرامج والخدمات المقلصة من قبل ادارة الوكالة، محذرا من خطورة فصل الموظفين العاملين منذ سنوات، وكذلك تأثير تقليل الخدمات والمساعدات الى اللاجئين الفلسطيني