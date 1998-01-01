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ادعيس يطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بحماية تراث شعبنا وحضارته التعددية

الأربعاء 08 أغسطس 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسة اليونسكو على وجه التحديد، بالوقوف أمام التزاماتها القاضية بحماية تراث الشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته التعددية.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تعقيبا على قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي اليوم في العاشرة مساء تحت مبررات واهية، ما يضفي صبغة دينية على الصراع، ويدفع بالمنطقة إلى حرب دينية ستحمل في طياتها الويلات والمصائب.

وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجدين الإبراهيمي والأقصى تزداد خطورة، وعدداً، وكثافة في عدد المقتحمين من سوائب المستوطنين لكلا المسجدين اللذين يعانيان من ظلم الاحتلال وبطشه ودعمه للانتهاكات اليومية في تدنيس واضح لقدسيتهما، مؤكدا رفضه لكل هذه الانتهاكات.

وقال، إن الاحتلال يعمل بشكل يومي للسيطرة على الأماكن الدينية الإسلامية بشكل مدروس وممنهج بما يؤدي من خلال تكراره إلى تكريسه والتعامل معه كأمر واقع لا يمكن تغييره، مضيفاً أن شعبنا بوعيه وصموده سيفشل كل قرارات وممارسات وانتهاكات الاحتلال، وسيرد هجماته كافة على مقدساته وأوقافه ومقدراته في وطنه بكافة السبل التي تحفظ حقه.

#يوسف ادعيس #التراث

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