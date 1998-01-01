جامعة خضوري تستضيف وفداً من مجلس البحوث والتبادلات الدولية "ايريكس"

طولكرم / سما /

استقبل رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري أ. د. مروان عورتاني وفداً من مجلس البحوث والتبادلات الدولية أيريكس ضمن برنامج بناء قدرات المعلمين قبل التعليم، برئاسة د. مارين كلاركبيرج من جامعة كورنيل بهدف مساعدة الجامعة في عمل التقييمات الذاتية فيما يتعلق بضمان الجودة وتحديد نقاط القوة والفجوات الحالية، لتسهيل عملية التخطيط المؤسسي الخاص بالجامعة مستقبلاً وذلك تمهيدا لفاعاليات وأنشطة أخرى في مجال تطوير القدرات.

وتم اللقاء بحضور منسقة المشروع ورئيسة برنامج التأهيل التربوي في الجامعة د. نهى عطير ومدير فرع رام الله د. مراد عوض الله وعميدة التخطيط والتطوير د. مكرم عباس، وعميد شؤون الطلبة د. علاء عيسى ومدير دائرة الدراسات والمشاريع م.حسام قصراوي ومديرة دائرة الجودة الإدارية م. هبة عورتاني ومدير الدائرة المالية أ. منذر زيدان ومدير دائرة الموارد البشرية أ. محمد السيد ورئيس قسم الاعلام والمطبوعات أ. جبريللا حجة ومسؤول المكتبة أ. عوني الصوص، فيما ضم وفد ايريكس كل من أ. ديمة عنبتاوي وأ. لندا أبو الحلاوة، وأ. محمد خليل وأ. حازم صلاحات.

وخلال اللقاء قدم أ.د. عورتاني للوفد الضيف صورة عن واقع الحياة الجامعية في خضوري والتحديات التي تواجهها، مستعرضاً التطورات التي شهدتها الجامعة في السنوات الأخيرة من التطور العمراني وتوحيد أراضي الجامعة والبرامج الأكاديمية، كما تطرق أ.د. عورتاني الى الخطط الاستراتيجية التطويرية للجامعة.

بدوره قام الوفد باجراء المقابلات مع كافة الدوائر والاقسام في الشؤون الإدارية والأكاديمية، من اجل الحصول على معلومات وبيانات تظهر نقاط القوى والفجوات والتحديات التي تواجهها الجامعة، والاطلاع على الملفات والبيانات المقدمة من الدوائر، موصياً بضرورة توافر احصائيات رقمية تبرز عمل الجامعة بشكل مقنع وجاذب.

من جهتها أشارت د. عطير أن أهمية الزيارة تتمثل في مساعدتها للمسؤولين في الجامعة على تنفيذ تقييم ذاتي مستمر يساعدعم في استشمار نقاط القوى الموجودة، بهدف خلق بيئة تعليمية تلتقي مع احتياجات الطلبة، وتجعل من الجامعة بنية جاذبة لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة، اضافة الى اسهامها في بناء منظومة مهنية متطورة وتعزيز قدرات الاداريين والاكاديمين في جامعة خضوري.