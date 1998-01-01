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افتتاح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض لانتخابات الهيئات المحلية

الأربعاء 08 أغسطس 2018 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض لانتخابات الهيئات المحلية



رام الله / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، عن بدء العملية لانتخابات الإعادة لعشرين هيئة محلية في الضفة الغربية. ومن المقرر أن تجري الانتخابات في تلك الهيئات في 22 أيلول 2018.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إنها افتتحت صباح اليوم 28 مركزا لتسجيل الناخبين والنشر والاعتراض في تلك الهيئات، بحيث يمكن لأي مواطن غير مسجل إدراج اسمه في سجل الناخبين، كما يمكنه الاطلاع على سجل الناخبين المنشور في المراكز، وتقديم اعتراض على تسجيل أي مواطن آخر ليس له حق التسجيل طبقاً للقانون. بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة www.elections.ps

وطبقا للقانون وإجراءات اللجنة يحق لكل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ويبلغ 17 عاماً وأكثر ويتمتع بأهلية قانونية، أن يطلب ادراج اسمه في السجل الانتخابي، في أي من مراكز التسجيل التابعة للهيئة المقيم فيها.

وتعتبر عملية النشر والاعتراض أولى مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين نهائي دقيق وشامل ومحدث. وتستمر هذه العملية خمسة أيام متتالية تتوقف في نهايتها عملية تسجيل الناخبين. وفقاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، تمهيداً لإصدار سجل الناخبين النهائي والذي ستتم بموجبه الانتخابات يوم 22 أيلول المقبل.

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