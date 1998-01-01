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خوفًا من قنّاصة المقاومة .. جيش الاحتلال يوقف بناء جدار غزة مؤقتًا

الأربعاء 08 أغسطس 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوفًا من قنّاصة المقاومة .. جيش الاحتلال يوقف بناء جدار غزة مؤقتًا



غزة / سما /

أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن وقف مؤقت في أعمال بناء الجدار على حدود قطاع غزة.

وبحسب القناة العاشرة، فإن القرار يأتي بسبب التوتر الأمني، وخوفًا من تعرّض الجنود لنيران قناصة بعد التوتر الذي حصل أمس.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار بالخطأ في مستوطنات غلاف غزة. فيما رجح أن تكون ناجمة عن إطلاق نار من سلاح ثقيل من مقاومين في مواقع قريبة من المستوطنات المجاورة للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة باتجاه اثنين من المقاومين التابعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أثناء مشاركتهما في دورة تدريبية داخل موقع مجاور لحدود شمال القطاع، حيث كانوا يستخدمون نيران قناصة.

#جيش الاحتلال #قناصة #جدار

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