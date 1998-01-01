اغلاق الحرم الابراهيمي 24 ساعة أمام المسلمين وفتح تعتبرها جريمة كبرى

رام الله /سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انها ستغلق الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل لمدة 24 ساعة، ومنع المسلمين من دخوله بسبب الأعياد اليهودية.

وأوضح القائم باعمال مدير اوقاف الخليل جلال الرجبي، ان سلطات الاحتلال ستغلق الحرم اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم، وحتى يوم العاشرة من مساء غدٍ الخميس.

وأشار الى ان الحرم سيفتح ابوابه امام الجميع يوم الجمعة، داعيا لشد الرحال للصلاة في الحرم.

ورفضت حركة فتح، إغلاق الحرم الابراهيمي في الخليل، معتبرة تلك الخطوة بالجريمة بحق المقدسات وبحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا لكافة المواثيق الدولية.

ودعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي في بيان صحفي: شعبنا في كل أماكن تواجده وخاصة في محافظة الخليل الى التوجه للحرم الابراهيمي والصلاة على أعتابه، كما ودعا الى تكثيف التواجد و الصلاة يوم الجمعة القادم في الحرم تأكيدا على رفضنا لاغلاقه وعلى أنه مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الاجراءات التي تم اتخاذها منذ العام ١٩٩٤ باطلة ويجب أن تلغى، كما ودعا وزارة الاوقاف الفلسطينية الى الدعوة للصلاة في الحرم الابراهيمي.

وطالب القواسمي العالم بالتحرك العاجل لوقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.