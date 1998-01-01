وزير الاتصالات يبحث مع ممثلة فنلندا آفاق التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى اليوم مع ممثلة جمهورية فنلندا لدى دولة فلسطين آنا كايسا هيكنن سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في مقر الوزارة برام الله.

وعبر موسى عن سعادته بهذه الزيارة مثمنا الدور الذي تقوم به الحكومة الفنلندية في بناء التعاون المشترك والترابط بين الشعبين. وقدم شرحاً مفصلاً خلال الاجتماع عن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها، وتحدث عن أهم المشاريع التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية.

واستعرض أهم الانجازات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية وأهم المشاريع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حجم الصعوبات والمعيقات التي يعانيها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفعل الاجراءات الاسرائيلية التي تحد من تطور ونمو هذا القطاع اضافة الى التضييق على عمل شركات الاتصالات الفلسطينية وخاصة في المناطق المصنفة بـ "ج" وصعوبة استخراج التصاريح لعمل الصيانة وتطوير الشبكات في تلك المناطق وخدمة سكانها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقويته بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال عقد شراكات والتواصل مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضافة إلى انشائها لمركز التدريب في وزارة الاتصالات وعقد واستضافة العديد من الدورات بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.

بدورها أشادت هيكنن بالتعاون المشترك مع دولة فلسطين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة أن فنلندا دولة متقدمة في هذا المجال ولديها خبرات كبيرة، واستعرضت الامكانيات المتوفرة لتعزيز العلاقة مع وزارة الاتصالات في مجال المصادقات الإلكترونية وتقديم خدمات الكترونية متطورة للمواطنين.