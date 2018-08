فيديو: اليسا تصدم جمهورها وتكشف اصابتها بالسرطان

بيروت / وكالات /

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن إصابتها بسرطان الثدي،وتغلبها عليه، وذلك خلال فيديو كليب أغنيتها “الى كل اللي بيحبوني”، الذي أصدرته الثلاثاء.

ويروي كليب الأغنية قصة حياتها الشخصية، حيث تظهر فيه محادثات هاتفية سابقة أجرتها وتحدثت فيها وهي تبكي عن إصابتها بمرض خطير، وهو سرطان الثدي.

وتظهر إليسا في الفيديو وهي تقول باكية: “حين قلت للدكتور أنني أموت من الوجع، رد عليّ أنت فتاة مجنونة لديك مرض مميت وانت تتعاملين معه كأنه رشح بسيط وانتهيتي منه في يومين”، “أذهب الى الاستديو ومن بعدها أذهب لتلقي العلاج ومن ثم يكون لدي تصوير حلقة مباشرة”.

وعلقت المخرجة إنجي الجمل بالقول: "حتى إليسا لم تكن تعلم أنني سأضع الرسائل الصوتية بالكليب.. دموع إليسا في الكليب (الأغنية المصورة) كانت حقيقية".



وكان من بين من تفاعل مع الخبر وعبر عن حبه واحترامه للتجربة التي مرت بها إليسا المغنية اللبنانية نانسي عجرم، والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب.

علق الفنان اللبناني راغب علامة على كليب اليسا قائلا:”الحمدلله على سلامة صديقتي العزيزة اليسا..الخبر كان مفاجيء..لكن اللي حارب الحساد وألحاقدين قادر ينتصر عالمرض ..انشالله بتكون كل ايامك حلوة متل صوتك ولا تشوفي إلا الصحة والسعادة والنجاح ..الف الحمدلله على سلامتك”

أما الفنانة الإماراتية أحلام علقت قائلة: “استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه اليسا كلنا معك وبندعي لك بحبك”.

وقالت الممثلة اللبنانية نادين نجيم : “إليسا الحمدالله على سلامتك فعلاً انك بطلة لأنك تفوقتي على هالمرض والله كان معك وما تركك إيمانك خلصك ونحنا كلنا منحبك انت مثال للقوة والارادة والعزيمة”.

أماالممثلة اللبنانية سيرين عبد النور علقت:”الحمدالله على سلامتك يا هالانسانة يللي بيلبقلك تغني، تضحكي وتعيشي!!! ومتل ما دايماً بقلك، بحبك قد الدنيا كلها عفكرة بكيت لشبعت من الحزن ومن الفرح سوى … كتر خير الله”.

وبدورها كتبت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة باللغة الانجليزية:

“God is great, your story is a message of Love, Hope , Faith and most of all “gratitude” wishing you my friend long life of health”.

الفنانة اللبنانية مايا دياب : “الحمدلله وعيت الْيَوْمَ ع كليب إليسا الجديد اللي بيحكي عن خوضها معركة سرطان الثدي..فيلم مؤثر جداً من امرأة حقيقية غير متزلّفة، عانت ولكن بقيت أليسا القوية، الامرأة الي عملت حالها بحالها وتعبت وحلمت ونجحت أكيد هالمثال ما رح إلاّ يصمد ويحارب ويخبّر قصته بذكاء وصدق”.

وتابعت مايا قائلة : ” لا للاستعطاف ولكن لنقل الواقع متل ما هو مع مشاعرها الصادقة والحب اللي كان محاوطها من كل رفقاتها والمحبين، تحية قوة ألك إليسا ولكل الناس اللي بيحبوكي ولانجي الجمال كتلة المشاعر الحاضرة لنقل التأثر والحب والصورة الحلوة، تجربة صعبة بتمنى ما تنعاد وتبقي لكل اللي بيحبوكي”.

وبعد هذا الكم من الحب ردت إليسا بعفوية قائلة :”ان هذا الفيديو لا يجب أن يجعلكم تبكون بل ان يكون وسيلة لجعلكم تفرحون وتضحكون وسعداء، نستطيع ان نحارب مرض السرطان إذا اكتشفناه باكرا، أحبكم كثيرا”