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ضبط 6500 دجاجة مهربة من المستوطنات في رام الله

الأربعاء 08 أغسطس 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية فجر اليوم الأربعاء، شاحنة محملة بالدجاج اللاحم من بضائع المستوطنات الممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية أثناء تهريبها وإدخالها الى مدينة رام الله.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، بأنه خلال عمل أحد فرق المراقبة والمتابعة تم رصد شاحنة يقوم سائقها بتبديل لوحات الأرقام الإسرائيلية ومحملة بـ 6500 طير لاحم من الدجاج، وبعد التحري والمتابعة تم ضبطه في منطقة أم الشرايط، والقبض على السائق بعد محاولته الهرب, وبالفحص والتدقيق تبين أن الدجاج لا يحمل أي شهادات طبية او صحية ومصدره أحد المستوطنات في منطقة الأغوار.

وقد تم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

#المستوطنات #دجاج

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