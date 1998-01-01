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لأول مرة: سيدة تقود سرب طائرات في سلاح الجو الاسرائيلي

الأربعاء 08 أغسطس 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة: سيدة تقود سرب طائرات في سلاح الجو الاسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أعلن سلاح الجو الاسرائيلي تعيين سيدة - الرائد "ج" كقائدة سرب الطائرات 122 (ناحشون). ومع تبوئها المنصب الجديد قام اللواء عيمكام نوركين - قائد سلاح الجو، بترقية الرائد "ج" لرتبة عقيد (كولونيل) لتصبح بذلك أول امرأة تقود سرب طائرات في سلاح الجو الاسرائيلي.

الرائد "ج" تبلغ من العمر 34 عامًا وقد تجندت عام 2003 لدورة الطيران رقم 151 وأنهت دراستها كطيّارة نقل. وفي ختام الدورة تم تعيينها في سرب الطيارات 135 وفي ما بعد نقلت الى سرب 131 وشغلت عدة مناصب قيادية في مدرسة الطيران التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي وفي سرب الطائرات 135 ضمن سلاح الجو. وكانت نائب قائد سرب 122 "نحشون" حتى العام المنصرم، قبل أن تعود هذا العام كقائدة هذا السرب لتستبدل العقيد "ع" بعدما أنهت دورة قيادة ودورة طيران اضافية في معهد "ألون".

وفي أعقاب ترقيتها لرتبة عقيد وتعيينها قائدة سرب الطائرات أعربت العقيد "ج" عن سعادتها بهذا التعيين مؤكدة "إنه لحظ كبير يأتي مرفقًا لمسؤولية كبرى. العمل الحقيقي لا زال بانتظارنا. وإني لفخورة بأن اخدم سلاح الجو"!

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