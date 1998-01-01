لهذا السبب وافقت الكويت على تعويض مواطنه إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "كان الإسرائيلي" أن شركة الخطوط الجوية الكويتية وافقت مؤخراً على تعويض مواطنة إسرائيلية، بعدما منعت العام الماضي من بيع تذكرة سفر من مطار هيثرو إلى تايلاند بسبب جنسيتها، فيما لم يفصَح عن حجم التعويضات.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن العالِم والمسؤول الاستخباري الإسرائيلي الراحل البروفيسور "يوفال نئمان"، كان قد كشف النقاب عن أن هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي هي التي بادرت إلى إنشاء الشركة الكويتية في خمسينات القرن الماضي.

وحسب نئمان، كان الغرض من ذلك إتاحة إدخال الجواسيس إلى مصر، اذ أن الشركة كانت تسيّر ثلاث رحلات أسبوعية من الكويت الى القاهرة.