قطر تستقبل ميلادينوف و مسؤول أمني إسرائيلي قبل وصول الرئيس لتسريع " التهدئة"

الدوحة / وكالات /

زار مسؤول إسرائيلي أمني بارز دولة قطر الأسبوع الماضي، وكتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، أن شخصية أمنية إسرائيلية، رفيعة المستوى ــ لم يذكر الاسم ـ زارت قطر الأسبوع الماضي، لبحث ملف التهدئة مع المسؤولين القطريين.

ونوه المحلل السياسي الإسرائيلي أن نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أيضا التقى بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، امس الثلاثاء، في الدوحة، لمناقشة الوضع في غزة.

وقال المحلل والكاتب السياسي الإسرائيلي، إن ملادينوف التقى بالمسؤول القطري، ابن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي للأهالي الفلسطينيين في القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" مساء الثلاثاء، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، اجتمع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادنوف.

وذكرت الوكالة القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وأشار الكاتب والمذيع في إذاعة "صوت إسرائيل" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، سيزور الدوحة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأمر نفسه.