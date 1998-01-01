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الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً

الأربعاء 08 أغسطس 2018 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية لطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الخميس يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وكذلك الجمعة يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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