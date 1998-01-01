بإيعاز من نتنياهو.. الاتحاد الأوروبي يوقف تمويله لجمعية حقوقية في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي وقفه الفوري لتمويله وارتباطه بجمعية "مجلس الدفاع عن الحريات" الحقوقية التي تعمل في إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر عنه اليوم "في أعقاب جهود دبلوماسية بذلها رئيس الوزراء، أعلن الاتحاد الأوروبي وقف تمويل جمعية ترفض حق دولة إسرائيل بالوجود وتشوه سمعتها في العالم".

وأضاف مكتب نتنياهو "هذه هي مجرد البداية، سنواصل العمل بحزم ضد المنظمات التي تعمل على نزع شرعية دولة إسرائيل، وتسعى لتشويه سمعة الدولة وجيش الدفاع (الإسرائيلي) في العالم".

وتضم جمعية "مجلس الدفاع عن الحريات" نحو عشرين منظمة مجتمع مدني عربية ويهودية، بينها "بتسيليم"، و"مركز عدالة"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"مركز التخطيط البديل"، و"وجمعية الجليل"، و"كيان"، و"نكسر الصمت"، و"غيشاه / مسلك"، وغيرها.