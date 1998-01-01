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المفاوضات الجارية ستختتم نهاية أغسطس

مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده

الأربعاء 08 أغسطس 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول في حماس: اتفاق تهدئة مع إسرائيل برعاية دولية قريبا وهذه اهم بنوده



غزة / سما /

قال مسؤول في حركة حماس، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين حركته وإسرائيل في نهاية مفاوضات التهدئة الجارية بينهما برعاية مصرية وقطرية وأممية.

ونقلت "الأناضول" عن المسؤول نفسه، الذي فضل عدم كشف هويته، قوله إن المفاوضات الجارية بين الجانبين ستختتم بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري.

وأضاف أن "الطرفين سيختبران بعضهما" على مدار الأسبوعين المقبلين.

وذكر أن مصر والأمم المتحدة تتوسطان من أجل المفاوضات، وأن قطر وتركيا تلعبان دورا فعالا فيها.

والاتفاق المتوقع بين الطرفين ينص على الاتي:

فتح دائم لمعبر رفح

تخفيف إسرائيل لحصارها الذي تفرضه على معبر كرم أبو سالم المخصص لاستيراد وتصدير البضائع التجارية من وإلى إسرائيل.

تأسيس ميناء ومطار في سيناء يستطيع سكان غزة استخدامهما".

ـ وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات وإطلاق سراح 4 إسرائيليين أسرى لديها، وهم جنديان ومدنيان

سيتوقف الفلسطينيون بموجب الاتفاق عن إرسال بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.

#تهدئة #حماس #اسرائيل

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