شاهد : دفاعات الاحتلال فشلت في مواجهة البالونات والطائرات الحارقة

وكالات

بث موقع 0404 العبري فيديو اظهر فشل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في التصدي لبالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها الشبان من حدود قطاع غزة





وأكد الموقع المذكور أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم تنجح في التصدي لمثل هذه الاختراعات الفلسطينية البسيطة، إلا القليل من البالونات والطائرات الورقية الحارقة، والأغلبية سقطت على الداخل الإسرائيلي، وهو فشل إسرائيلي جديد.



ووفق ما قاله الموقع فان منظومة الدفاع لا تسقط سوى القليل من البالونات الحارقة فيما تسقط الكمية الاكبر في اسرائيل وتسبب حرائق كبيرة.

واحدثت البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي أطلقها فلسطينيون في غزة الدمار في البلدات الإسرائيلية المحيط بغزة منذ شهر أبريل، حيث تسببت باشتعال حرائق أتت على آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية والريفية.