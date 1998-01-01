شاهد ..القسام يدحض مزاعم الاحتلال بشأن استهداف عنصريه في غزة

غزة/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) الليلة، مشاهد تدحض مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف عنصرين من مجاهديها شمال قطاع غزة صباح الثلاثاء.

وظهر في المشاهد الشهيدين أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي قبل استهدافهم من قبل جيش الاحتلال أثناء المناورة، ثم رمايتهما وإطلاقهما النار أثناء المناورة داخل الموقع.

كما عرضت صورًا للضيوف والأهالي الذين تابعوا المناورة التدريبية بجوار الموقع المستهدف ثم لحظة استهداف برج الانزال الذي كان الشهيدين يعتليانه.

وكانت الكتائب قالت في رسالة نشرها موقع القسام عبر الإنترنت: "إنها ستبث الليلة مشاهد تدحض مزاعم الاحتلال حول جريمة اغتيال مجاهديها شمال القطاع".

يذكر أن القسام كذّب في وقت سابق اليوم ببيان وصل "سما" نسخة عنه، رواية الاحتلال التي زعم فيها أن المجاهدين كانا يطلقان النار تجاه قوة إسرائيلية متمركزة في الأراضي المحتلةg