ضبط 12 طنا من المواد التموينية والمفرزات منتهية الصلاحية في الرام

رام الله /سما/

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية والاقتصاد الوطني ونيابة الجرائم الاقتصادية وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الرام شمال مدينة القدس، 5 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهي عبارة عن 1 طن عصائر، 2.5 طن أرز، 1.5 طن سكر.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية بأنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة خلال مهمة سابقة مع (الاستخبارات العسكرية، الاقتصاد الوطني، ونيابة الجرائم الاقتصادية، وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس) في بلدة الرام، وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص للمضبوطات تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتنبعث منها حشرات وروائح وتظهر عليها علامات تعفن وتلف، وأقرت اللجنة اتلاف الكمية على الفور وتحويل القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.