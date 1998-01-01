جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ضبط 12 طنا من المواد التموينية والمفرزات منتهية الصلاحية في الرام

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 12 طنا من المواد التموينية والمفرزات منتهية الصلاحية في الرام



رام الله /سما/

 

 

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية والاقتصاد الوطني ونيابة الجرائم الاقتصادية وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الرام شمال مدينة القدس، 5 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهي عبارة عن 1 طن عصائر، 2.5 طن أرز، 1.5 طن سكر.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية بأنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة خلال مهمة سابقة مع (الاستخبارات العسكرية، الاقتصاد الوطني، ونيابة الجرائم الاقتصادية، وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس) في بلدة الرام، وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص للمضبوطات تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتنبعث منها حشرات وروائح وتظهر عليها علامات تعفن وتلف، وأقرت اللجنة اتلاف الكمية على الفور وتحويل القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

أخبار ذات صلة

غرفة الخليل المواد التموينية متوفرة وتدعو لعدم رفع الاسعار

'الاقتصاد الوطني' تتلف 51 طنا من المنتجات منتهية الصلاحية

اسمنت -ارشيفية

مصادر تكشف: إسمنت منتهي الصلاحية في قطاع غزة!

معبر كرم ابو سالم

الاحتلال يمنع إدخال 500 صنف من المواد الخام إلى غزة

السعودية.. 160 مليار ريال فاتورة المواد الغذائية بالمملكة

الاحتلال يمنع إدخال المواد مزدوجة الاستخدام لغزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس ترفض "عرضا إسرائيليا"..رفع حصار جزئي مقابل "تهدئة واسعة"

الأونروا تبدأ إجراءات فصل موظفيها بغزة والاتحاد يهدد بالتصعيد

اسرائيل تكشف عن وحدة مقاتلة جديدة للتعامل مع قطاع غزة

نتنياهو وبخ بشدة وزيرة خارجية النرويج لمدة 50 دقيقة والسبب ؟

وفد اقتصادي من غزة سيجري لقاءات في القاهرة لتوفير كافة احتياجات القطاع

الشعبية ترفض التهدئة مقابل فك الحصار وتدعو حماس الى عدم تقديم اي التزامات للعدو

تل ابيب: أي اتفاق مع حماس لن يمنع وقوع تصعيد مستقبلا والسلطة تسعى لافشال التهدئة

الأخبار الرئيسية

الكابينيت- ارشيف

"الكابينت" يجتمع الخميس لمناقشة إبرام "تسوية" مع قطاع غزة

العاروري- ارشيف

الصواف: يضمن رد حماس على عملية الاغتيال .. وفد حماس يغادر قطاع غزة يوم غد حاملا الرد الى القاهرة

الفصائل

قيادة حماس تلتقي ممثلي الفصائل ..هنية: وفدنا سيعود للقاهرة حاملاً رؤيتنا في كل الملفات

ناصر القدوة

مصادر لـ" سما : الرئيس يقبل استقالة ناصر القدوة من المركزية ويقيله من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات

شهيدا القسام

شهيدان من القسام اثر قصف الاحتلال الاسرائيلي موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة