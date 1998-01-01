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إسرائيل تصادق على إقامة ثلاث بلدات يهودية جديدة في النقب

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

صادقت "اللجنة القطرية للتنظيم والبناء" في اسرائيل، اليوم الثلاثاء، على إنشاء ثلاث بلدات يهودية جديدة في النقب.

وبحسب موقع "I 24"، فإنه لا بد من الحصول على مصادقة من المجلس الوزاري للإسكان، حتى يتم انشاء هذه البلدات الجديدة.

وعمليًا صادقت اللجنة على إنشاء مستوطنتين جديدتين باسم "دانيئيل" و "عير اوبوت" الى جانب توسيع قرية "نيتسانا" لتصبح بلدة جديدة.

ويتوقع أن تقام قرية "دانيئيل" في شمال غرب النقب، على أن تشمل 450 وحدة سكنية، في حين ستُقام بلدة "عير أوبوت" وتضم مبدئيا 250 وحدة سكنية، بينما صادقت اللجنة على توسيع قرية "نيتسانا"، بحسب الموقع ذاته.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت قرية "أم الحيران" البدوية العربية في النقب وهجرت سكانها بداعي اقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاضها.

كما هدمت مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، يوم 26-7- 2018، وشردت الأطفال والنساء والمسنين وتركتهم في العراء دون مأوى، وهي المرة الـ131.

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