"الكابينت" يجتمع الخميس لمناقشة إبرام "تسوية" مع قطاع غزة

القدس/سما/

قالت مصادر إعلامية عبرية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا أعضاء مجلسه الأمني المصغر "الكابينت" لجلسة استثنائية يوم الخميس لمواصلة النقاش حول فرص إبرام تسوية مفترضة مع قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء الثلاثاء، أن الاجتماع سيتناول تفاصيل التسوية المذكورة وذلك مع خفض سقف التوقعات.

وأعرب أعضاء في الكابينت عن اعتقادهم بأن الموضوع لن يتعدى العودة إلى معادلة الهدوء بالهدوء مع تحسينات على المستوى الإنساني.

والتأم الكابينت الإسرائيلي الأحد الماضي لبحث عرض للتهدئة على جبهة قطاع غزة، وفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، إلا أنه لم يخرج بنتائج.

وتتزامن اجتماعات الكابينت مع اجتماعات يعقدها المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة بحضور أعضاء من شالخارج، واجتماعات أخرى مع الفصائل الوطنية بالقطاع.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية مؤخرًا عن مساعٍ أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة في القطاع، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة بين الطرفين.