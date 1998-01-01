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بريطانيا تدعو كندا والسعودية لضبط النفس

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تدعو كندا والسعودية لضبط النفس



وكالات/ سما/

دعت بريطانيا كندا والسعودية إلى ضبط النفس على خلفية التوترات الدبلوماسية الأخيرة بين أوتاوا والرياض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية: "كندا والسعودية تعتبران شريكين قريبين للمملكة المتحدة ونحن ندعو لضبط النفس في ظل الوضع الحالي".

وأضافت: "المملكة المتحدة تدعم حقوق الإنسان بقوة. ونحن دائما نتطرق إلى قلقنا حول شؤون حقوق الإنسان مع الحكومة السعودية، بما في ذلك الاعتقالات الأخيرة لنشطاء حقوق الإنسان".

وانتقدت كندا السعودية على اعتقال  نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين البلدين، واعتبرت السعودية هذا الأمر تدخلا في شؤونها الداخلية واستدعت سفيرها من كندا، وطردت السفير الكندي لديها.

#بريطانيا #كندا #السعودية #علاقات #خلافات

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