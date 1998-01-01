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ضبط 12 طنا من المواد التموينية والمفرزات منتهية الصلاحية في الرام بالقدس

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس/سما/

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، والاستخبارات العسكرية، والاقتصاد الوطني، ونيابة الجرائم الاقتصادية، وبمساندة شرطة ضواحي القدس، اليوم الثلاثاء، 12 طنا من المواد التموينية والمفرزات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، في بلدة الرام شمال القدس.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية، في بيان صحفي، أن الكمية ضبطت داخل مستودعين في بلدة الرام بناء على معلومة من الاستخبارات العسكرية.

وأشارت إلى أنه بعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص، تبين أن الكمية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وأقرت اللجنة اتلاف الكمية على الفور وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة

#تموين #طعام فاسد

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