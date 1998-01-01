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الاحتلال يصادق على إقامة ثلاث مستوطنات يهودية جديدة في النقب

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على إقامة ثلاث مستوطنات يهودية جديدة في النقب



القدس/سما/

صادقت "اللجنة القطرية للتنظيم والبناء"، اليوم الثلاثاء، على إنشاء ثلاث مستوطنات يهودية جديدة في النقب.

وبحسب موقع "I 24" العبري، فإنه لا بد من الحصول على مصادقة من المجلس الوزاري للإسكان، حتى يتم انشاء هذه المستوطنات الجديدة.

وعمليًا صادقت اللجنة على إنشاء مستوطنتين جديدتين باسم "دانيئيل" و "عير اوبوت" الى جانب توسيع مستوطنة "نيتسانا" لتصبح بلدة جديدة.

ويتوقع أن تقام مستوطنة "دانيئيل" في شمال غرب النقب، على أن تشمل 450 وحدة سكنية، في حين ستُقام مستوطنة "عير أوبوت" وتضم مبدئيا 250 وحدة سكنية، بينما صادقت اللجنة على توسيع مستوطنة "نيتسانا"، بحسب الموقع ذاته.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت قرية "أم الحيران" البدوية العربية في النقب وهجرت سكانها بداعي اقامة مستوطنة يهودية باسم "حيران" على أنقاضها.

#احتلال #النقب #القدس|

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