جرافات الاحتلال تهدم شركة للبُن في جبل المكبر بالقدس

القدس/سما/

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شركة "نخلة القدس" للبُنّ في منطقة جبل المكبر جنوب القدس.

وأفاد صاحب الشركة حسين أبو سكر بأنه تفاجأ اليوم بهدم جرافات بلدية القدس للشركة دون سابق إنذار.

وأضاف أن موظفي البلدية لم يمنحوه سوى ربع ساعة لإخراج محتويات الشركة، ما تسبب بخسارة معظمها، والتي تقدر قيمتها بنحو 500 ألف شيكل.

وكان أبو سكران سَقّف الشركة من ألواح الصفيح قبل 6 سنوات وتبلغ مساحتها 500 متر مربع، وقدم طلبا لمكتب بلدية القدس لترخيصها.

ولفت صاحب الشركة إلى أنه دفع مخالفةَ بناء لبلدية القدس المحتلة، قبل نحو عامين بقيمة8 آلاف شيكل، ولم يتلق أي إنذار بعدها.