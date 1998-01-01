"حركة المجاهدين": رفع الإجراءات عن غزة أولى خطوات تحقيق المصالحة الوطنية

رام الله/سما/

قال د. نائل أبو عودة رئيس المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإجرامية بحق شعبنا في غزة لا تصب في مصلحة الجهود الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد أبو عودة أن المرجعية الوطنية لأي طروحات ومحادثات لابد أن تكون وفق اتفاق القاهرة عام ٢٠١١م، الذي شارك فيه كل القوى والفصائل الفلسطينية، مطالباً بتحديد سقف زمني واضح لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وطالب أبو عودة بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بحل مشاكل شعبنا وعلى رأسها تخفيف الحصار ومشكلة الكهرباء والموظفين.

وشدد أبوعودة على إعادة ترتيب البيت السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية بعيداً عن سياسات التفرد والاقصاء، مثمناً الجهود المصرية في انجاز المصالحة الوطنية للتخفيف عن شعبنا.

وختم أبو عودة حديثه بالتوجه بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني التي تشارك في مسيرات العودة بزخم متواصل لانتزاع حقوقها المشروعة.