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مسؤول اسرائيلي: : لا يمكن توقع رد حماس على استهداف اثنين من عناصرها

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي: : لا يمكن توقع رد حماس على استهداف اثنين من عناصرها



القدس/سما/

قال ما يسمى "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، جلعاد إردان مساء يوم الثلاثاء، بعد استهداف جيش الاحتلال لموقع عسكري يتبع لحركة "حماس" شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد اثنين من كتائب القسام: "لا يمكن توقع ومعرفة ماذا سيحدث الليلة، وكيف سترد حماس على الحادثة التي وقعت اليوم".

و تطرق أردان للتسوية المطروحة بين حماس و"إسرائيل" قائلاً "لا أشعر بأننا قريبين إلى تسوية مع حماس، وأن المباحثات مع حماس مرتبطة ومتعلقة مع كل من مصر وأبو مازن أكثر من إسرائيل"، وفق ما نقله "عكا للشؤون الإسرائيلية" عن "روتر نت" العبري.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي، أصدر عقب الإعلان عن استشهاد اثنين من كتائب القسام، تعليماته لسكان مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة خشية إطلاق صواريخ.

#اسرائيل #القسام #استهداف|

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