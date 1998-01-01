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برئاسة النخالة.. وفد حركة الجهاد الاسلامي يلتقي مستشار الرئيس الروسي

الثلاثاء 07 أغسطس 2018 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة النخالة.. وفد حركة الجهاد الاسلامي يلتقي مستشار الرئيس الروسي



موسكو / وكالات /

التقى وفد من حركة الجهاد في فلسطين برئاسة  زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد  الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية ظهر اليوم الثلاثاء، بوفد موسع من الوزارة برئاسة مستشار الرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغنداف. 
وقال الجهاد في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للجهاد،  أن اللقاء كان معمقاً ومطولاً بحث فيه الجانبان مجمل المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة موضوع التهدئة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية. 
وأكد وفد الحركة على أهمية انجاز المصالحة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وسياسية، كمدخل لاستعادة الوحدة ومواجهة التهديدات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، كما شرح الوفد المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء سياسات الاحتلال الظالمة، خاصة حصار قطاع غزة وعدوانه المستمر عليه، ودور المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي للإرهاب الإسرائيلي حيث شددت الحركة على عدم تخليها عن هذا الحق. كما استعرض وفد الحركة المشاريع التي تُطرح لتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها ما يعرف بـ"صفقة ترمب" التي يجري تطبيقها على أرض الواقع وأهمية التصدي لها. 
من جانبه أكد الجانب الروسي على حرص روسيا  على ترتيب البيت الفلسطيني وعلى أهمية بناء مجلس وطني فلسطيني توحيدي يكون مدخلاً لإعادة بناء منظمة التحرير وكذلك حل القضية الفلسطينية على أساس عادل. 
وشدد على أهمية دور حركة الجهاد  في الساحة الفلسطينية وإنجاز ملف المصالحة كونها طرفاً فاعلاً وعلاقته متوازنة مع جميع الأطراف حتى لا تتحول الأنظار عن ممارسات الاحتلال إلى مشاكل أخرى تعصف بالمنطقة. 
وأكد  ميخائيل بوغدانوف على وقوف روسيا  إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه المشروعة وعلى أهمية استمرار التواصل مع الحركة والاستماع إلى موقفها في هذه المرحلة الهامة. 

#مستشار الرئيس الروسي #حركة الجهاد

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