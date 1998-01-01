قيادات كبار تواجدت في موقع عسقلان لحظة قصفه و القسام توضح و تنشر التفاصيل

غزة / سما /

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بياناً تفصيلياً للجريمة الاسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في موقع "عسقلان" العسكري شمال قطاع غزة، ويحاول تبريرها عبر اختلاق الأكاذيب والمبررات الواهية التي لا تنطلي على أحد، وفق تعبيرها.

وقالت الكتائب في معرض شرحها للتفاصيل، في بيان عسكري صدر عنها مساء اليوم الثلاثاء: إنه وفي تمام الساعة 10:35 من صباح اليوم الثلاثاء، انطلقت مناورةٌ تدريبيةٌ في موقع عسقلان التابع لكتائب القسام شمال القطاع، بحضور لفيفٍ كبيرٍ من الأهالي وقيادة حركة حماس.

وتضيف الكتائب أن المناورة تخللها عددٌ من الانفجارات، وشارك فيها اثنان من القناصة هما الشهيدان عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان حيث كانا يعتليان برج إنزال وبحوزتهما قطعتا سلاح من نوع دراجنوف، ويطلقان النار باتجاه عددٍ من الشواخص داخل الموقع جزءًا من سيناريو المشروع التدريبي.

وأردفت الكتائب أنه وفي تمام الساعة 10:40 صباحاً استهدف العدو برج الإنزال بقذيفةٍ مدفعيةٍ، ما أدى إلى ارتقاء مجاهدينا.

وقالت الكتائب في ختام بيانها: إنها تنظر بخطورةٍ بالغةٍ إلى هذا الحدث الإجرامي، وتحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عنه.